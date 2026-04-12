Песков: даже если РФ не будет продавать газ Европе, там смогут его купить

Песков допустил, что Европа сможет покупать газ даже без поставок из РФ

Москва12 апр Вести.Даже если Россия не будет продавать газ европейским странам, они найдут способ его купить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос журналиста, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок им. Песков подчеркнул, что это сложный экономический процесс.

Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок … живет как живой организм объяснил он

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что источников энергоресурсов в мире не так много и их можно пересчитать по пальцам. При этом независимо от их поставок оружие будет продолжать производиться.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на фоне ближневосточного конфликта. По сравнению с первым кварталом 2025 года, нынешние показатели выросли на 17%.