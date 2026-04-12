Песков "Вестям": отказ от нефти и газа РФ говорит о близорукости европейцев

Москва12 апр Вести.Отказ Евросоюза (ЕС) от российских нефти и газа свидетельствует о недальновидности европейского руководства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он согласился с журналистом, что в 2022 году ЕС начал принимать "самоубийственные решения".

Это просто говорит именно о близорукости нынешнего руководства европейских стран. Причем эта близорукость не у всех сказал Песков

Пресс-секретарь отметил, что часть лидеров ЕС выступает за более прагматичный подход и сохранение экономических связей. По словам Пескова, некоторые политики в Европе понимают необходимость ориентироваться прежде всего на собственные интересы, в том числе в вопросах энергоснабжения, и не исключают сотрудничества с Россией.

Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнера в торгово-экономические делах. Абсолютно прагматичный подход, который, кстати, корреспондируется с нашим подходом подчеркнул он

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о пользе взаимозависимости в экономике.