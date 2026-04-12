Песков "Вестям": РФ готова дать Европе газ, если останется от других рынков

Москва12 апр Вести.Россия готова поставлять газ Европе, если будут оставаться объемы от альтернативных рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент такая возможность есть, но альтернативные рынки очень прожорливые и заявок на поставки много.

Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается. Но альтернативные рынки – они очень прожорливые, очень много заявок на поставки заявил Песков

Пресс-секретарь также отметил, что за последнее время объем поставок газа РФ вырос.

Ранее Песков заявил, что Европа продолжает стрелять себе в ногу, когда отказывается от российских энергоносителей.