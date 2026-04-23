Песков: одна из веток "Северного потока" технически готова для поставок газа

Москва23 апр Вести.Одна из ниток "Северного потока" технически пригодна для возобновления поставок газа в Европу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о перспективах запуска трубопроводов, Песков указал на сопротивление Евросоюза поставкам российских энергоносителей.

Один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам. Как мы можем видеть перспективы (возобновления поставок по "Северным потокам"), если [европейцы] запретили это сказал пресс-секретарь российского лидера

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Российская сторона подчеркивала, что неоднократно запрашивала данные по инциденту, но так и не получила их.

Ранее ЕС в рамках 20-го пакета антироссийских санкций оставил за собой возможность ввести полный запрет на морские поставки сырой нефти из России.