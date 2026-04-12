Москва12 апр Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас училась в плохой советской школе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Песков добавив, что Каллас не смогла бы получить диплом Московского государственного университета. Пресс-секретарь уточнил, что сам оканчивал МГУ, а потому не может представить, чтобы Каллас была выпускницей его "альма-матер".

[Она училась] в плохой советской школе. Тогда тоже были плохие школы сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ уже отмечал, что уровень квалификации и профессиональных качеств главы европейской дипломатии не отвечает высоким стандартам, и вряд ли позволяет ей "какие-то квалифицированные замечания по истории".

В начале апреля глава евродипломатии заявила, что Россия за последние 100 лет якобы "напала на 19 стран, не считая африканские". Она также снова обвинила РФ в развязывании украинского конфликта.