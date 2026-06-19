Необходимость диалога РФ и Европы диктует логика здравого смысла, заявил Песков Песков: необходимость диалога РФ и Европы диктует логика здравого смысла

Москва19 июн Вести.Необходимость диалога России и европейских стран диктует логика здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас сказал Песков в разговоре с журналистами

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что содержательный диалог Запада с РФ станет возможен лишь в случае, если европейская сторона восстановит подорванное своими действиями доверие. Он добавил, что диалог не получится возобновить с помощью ультиматумов.