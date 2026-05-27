Москва27 маяВести.Президент РФ Владимир Путин открыт к переговорам с европейцами, без них обсуждать архитектуру безопасности в Европе невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия".
Россия-то открыта и президент Путин открыт к этим переговорам, но европейцы только сейчас начали созреватьсказал он
Как отметил Песков, переговоры с Европой о будущей архитектуре безопасности континента так или иначе потребуются.
Делать это без участия европейцев невозможносказал пресс-секретарь президента
Он добавил, что власти РФ серьезно относятся к сигналам о конкретных кандидатурах переговорщиков со стороны Европы.
Ранее СМИ сообщали, что на роль главного европейского переговорщика с Россией Евросоюз рассматривает президента Финляндии Александра Стубба.