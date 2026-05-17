Москва17 маяВести.В Кремле надеются, что в Европе возобладает практичный подход, Россия будет готова к этому. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", говоря об отношениях России с европейскими странами.
По словам Пескова, не Россия была инициатором сворачивания отношений до нуля, но была бы заинтересована в том, чтобы попытаться их выстраивать заново. Официальный представитель Кремля заявил, что Путин близок к европейским политикам, как близка трубка телефона. Он добавил, что обещавший позвонить Путину президент Франции Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона.
Вот будем надеяться, что там (в Европе. – Прим. ред.) все-таки практичный такой подход возобладает, и это приобретет какое-то воплощение реальное. Российская сторона будет готова к этомусказал он