В Кремле надеются, что в Европе возобладает практичный подход Песков: российская сторона будет готова к переговорам с Европой

Москва17 мая Вести.В Кремле надеются, что в Европе возобладает практичный подход, Россия будет готова к этому. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", говоря об отношениях России с европейскими странами.

По словам Пескова, не Россия была инициатором сворачивания отношений до нуля, но была бы заинтересована в том, чтобы попытаться их выстраивать заново. Официальный представитель Кремля заявил, что Путин близок к европейским политикам, как близка трубка телефона. Он добавил, что обещавший позвонить Путину президент Франции Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона.