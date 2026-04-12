Песков "Вестям": Путин не раз говорил о пользе взаимозависимости в экономике

Москва12 апр Вести.Когда Владимир Путин стал президентом РФ, он много раз говорил, что взаимная зависимость в экономике России и Европы приносит пользу обеим сторонам. Об этом автору ИС "Вести" Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что раньше взаимные связи РФ и Европы предохраняли стороны от конфликта, это длилось еще со времен СССР.

[Со времен сотрудничества с СССР] Европа умудрялась сохранить прагматичный подход, тогда-то люди, которые принимали решения – они прекрасно понимали, что речь идет не о зависимости, а взаимной зависимости. И ничего не изменилось с тех пор. Вот эта фраза о зависимости – это огромная ошибка еврочиновников, которая начала насаждаться во всех европейских столицах со стороны Еврокомиссии. И кстати Путин, как только он стал президентом, неоднократно говорил, что взаимная зависимость лучше всего страхует в момент политических обострений рассказал Песков

Ранее Песков объяснил, что РФ относится к позиции США, которые взяли паузу по украинскому треку, с пониманием. В России знают, что у американских коллег сейчас хватает дел.