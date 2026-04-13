Москва13 апрВести.Россия готова к диалогу с европейскими странами, но о взаимности говорить не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогусказал Песков в ходе беседы с журналистами
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что отказ Евросоюза от российских нефти и газа свидетельствует о недальновидности европейского руководства.