Украина приостановила реализацию сделки по недрам с США Киевские власти тормозят продвижение сделки по недрам с США

Москва8 июн Вести.Администрация главы киевского режима Владимира Зеленского дала негласное указание приостановить выполнение сделки между Киевом и Вашингтоном о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на украинской территории. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в добывающей промышленности страны.

Уже несколько месяцев никакого движения по ней [ресурсной сделке] фактически нет. После того как отношения между Зеленским и [президентом США Дональдом] Трампом окончательно испортились, в офисе [Зеленского] <...> дали команду притормозить говорится в публикации

Отмечается, что потенциальные инвесторы в США тоже приняли решение взять паузу, поскольку у них нет уверенности в том, когда завершится украинский конфликт.

Украинские СМИ признают, что Зеленский и его администрация были заинтересованы в "ресурсной сделке" с США только потому, что надеялись таким образом "задобрить Трампа". Они считали, что эта сделка обеспечит продолжение военной и финансовой помощи Киеву со стороны США, в виде американских взносов в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль Украины. Но расчет не оправдался: президент США согласился поставлять Киеву оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот - был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить. Прямо об этом никто не говорит, конечно, чтоб не ссориться с Трампом, но установка дана вполне конкретная пишут украинские СМИ

В публикации также сообщается, что власти Киева параллельно обсуждают возможности привлечения для разработки ресурсов инвесторов из Европы.

Ранее правительство Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовали данные по ряду ключевых групп полезных ископаемых в рамках договора о совместном с США освоении полезных ископаемых. Среди подлежащих разработке ископаемых перечисляются алмазы, золото, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий и палладий. В списке также фигурируют галлий, ганий, индий, кадмий, рубидий, селен, талий, теллур и цезий.