Москва1 авгВести.США в рамках соглашения с Украиной о редкоземельных металлах получат практически все необходимые ресурсы и в любое время.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту консервативного новостного канала Real America's Voice (RAV) Стиву Груберу.
Украина обладает богатыми запасами редкоземельных металлов. Мы подписали соглашение по ним, которое позволяет нам прийти туда в любое время и получить практически все, что захотим. Это очень выгодная сделкаотметил Трамп
Соглашение между Вашингтоном и Киевом заключено 30 апреля 2025 года. Оно предоставляет американской стороне приоритетное право на доступ к данным о природных ресурсах на территории Украины.
В рамках договора планируется учредить инвестиционный фонд, управление и взносы в котором будут распределены между сторонами поровну — 50 на 50. Документ предусматривает инвестиции в развитие Украины в течение 10 лет, а также предоставление военной помощи от США, которая будет засчитана как взнос американского правительства в фонд.
Текст документа был опубликован 1 мая 2025 года. Украинские СМИ и депутаты Верховной рады, изучив его положения, выразили недовольство условиями сделки. Они отметили, что соглашение ведет к потере Киевом части экономического суверенитета и не включает обещанных гарантий безопасности.
Парламентарии также указали на отсутствие двух дополнительных документов, упомянутых в основном соглашении. Несмотря на это, Верховная рада ратифицировала договор 8 мая, а 12 мая его подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.
В середине июля 2025 года украинский кабмин утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов и реализации соглашения по редкоземам.