Трамп: США по сделке с Киевом о редкоземах могут прийти и забрать все, что хотят

Забрать все, что хотим: Трамп об "очень выгодной" сделке с Киевом по редкоземам Трамп: США по сделке с Киевом о редкоземах могут прийти и забрать все, что хотят

Москва1 авг Вести.США в рамках соглашения с Украиной о редкоземельных металлах получат практически все необходимые ресурсы и в любое время.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту консервативного новостного канала Real America's Voice (RAV) Стиву Груберу.

Украина обладает богатыми запасами редкоземельных металлов. Мы подписали соглашение по ним, которое позволяет нам прийти туда в любое время и получить практически все, что захотим. Это очень выгодная сделка отметил Трамп

Соглашение между Вашингтоном и Киевом заключено 30 апреля 2025 года. Оно предоставляет американской стороне приоритетное право на доступ к данным о природных ресурсах на территории Украины.

В рамках договора планируется учредить инвестиционный фонд, управление и взносы в котором будут распределены между сторонами поровну — 50 на 50. Документ предусматривает инвестиции в развитие Украины в течение 10 лет, а также предоставление военной помощи от США, которая будет засчитана как взнос американского правительства в фонд.

Текст документа был опубликован 1 мая 2025 года. Украинские СМИ и депутаты Верховной рады, изучив его положения, выразили недовольство условиями сделки. Они отметили, что соглашение ведет к потере Киевом части экономического суверенитета и не включает обещанных гарантий безопасности.

Парламентарии также указали на отсутствие двух дополнительных документов, упомянутых в основном соглашении. Несмотря на это, Верховная рада ратифицировала договор 8 мая, а 12 мая его подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

В середине июля 2025 года украинский кабмин утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов и реализации соглашения по редкоземам.