Трамп заявил, что США получили долю земли на Украине после сделки по минералам Трамп: по итогам сделки по минералам США получили долю земли на Украине

Москва9 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп, комментируя сделку с Украиной по минеральным ресурсам, отметил, что у Вашингтона теперь "есть небольшая доля" в этой стране.

Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля, у нас есть полезные ископаемые сказал глава Белого дома на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции

30 апреля 2025 года Вашингтон и Киев заключили договор по доступу США к полезным ископаемым Украины. В рамках соглашения предусматривается создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов сторон 50 на 50, целью деятельности которого станет восстановление Украины. Киев взял на себя обязанности вносить в фонд ровно половину доходов от добычи и продажи природных ресурсов. Вашингтон, в свою очередь, имеет возможность отчислять средства на военную помощь в фонд в качестве взноса.