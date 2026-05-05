"Они теряют территории": Трамп высказался об Украине Трамп признал, что Украина теряет территории

Москва5 мая Вести.Украина теряет территории и продолжает воевать лишь благодаря закупаемому НАТО американскому оружию, заявил президент США Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил в интервью консервативному телеканалу Salem News.

Знаете, они (Украина – прим. ред​​​.) теряют территории сказал глава Белого дома

Он в очередной раз обвинил экс-президента США Джо Байдена в передаче вооружения Киеву на 350 миллиардов долларов, которую Трамп назвал смехотворной.

Как пояснил американский лидер, его администрация продает оружие НАТО, а альянс уже его распределяет. Поэтому Украина "имеет возможность воевать".

Кроме того, Трамп вспомнил, как в начале своего второго президентского срока, в феврале 2025 года, отчитал главу киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, и отметил, что украинский политик тогда вел себя агрессивно.

Ранее Трамп заявил, что партнеры США по Североатлантическому альянсу устроили на Украине "полный бардак" и "абсолютный хаос".