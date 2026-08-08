Москва8 авг Вести.Президент США Дональд Трамп намекнул главе киевского режима Владимиру Зеленскому на то, что может отобрать у Украины средства ПВО, которые Киев получил еще в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Он сделал акцент на высказывании Трампа о том, что такой трюк тот может проделать с любой страной мира, которой Вашингтон ранее оказывал военную помощь.

Плохие новости для Украины. Трамп уже намекает на то, что может не просто не дать Киеву средства ПВО, а и отобрать то, что уже дал. Репортер: Зеленский говорит, что его стране отчаянно нужны батареи ракет Patriot.Трамп: Нам тоже нужны ракеты. [экс-президент США Джо] Байден дал ему так много. И дальше. "У нас есть запасы боеприпасов по всему миру. Если они когда-нибудь нам понадобятся – мы их заберем". Вот это поворот. Wow. Just wow отметил Богданов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил дуализм позиции Трампа: США вооружают Киев, но готовы помочь миру.