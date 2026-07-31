Богданов: Трамп не упустил шанса поддеть британских покровителей Зеленского Богданов: Трамп напомнил Зеленскому, что статус союзника не делает его партнером

Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп уличил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи, используя для этого британскую газету The Financial Times, и напомнил украинскому политику о том, что статус союзника Вашингтона не делает его полноправным партнером.

Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Поводом стало заявление Зеленского в эфире Fox News, когда он, выступая после похорон сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ), утверждал, что вопрос с лицензией на ракеты для систем Patriot "решен".

(Трамп - прим. ред.) не упустил возможности передать привет британским покровителям того, кого в последний раз впускали в Белый дом через черный ход. Ну а фраза американского президента из того же интервью "мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии" — это, по сути, однозначное напоминание Зеленскому о том, что "быть чьим-то" не означает "стать своим" отметил журналист

Этот урок Зеленскому, вероятно, придется усвоить и во время визита в Киев спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, добавил он.

Ранее Богданов рассказал, о чем свидетельствует поддержка Трампом "закона Грэма".