Москва31 июлВести.Президент США Дональд Трамп уличил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи, используя для этого британскую газету The Financial Times, и напомнил украинскому политику о том, что статус союзника Вашингтона не делает его полноправным партнером.
Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.
Поводом стало заявление Зеленского в эфире Fox News, когда он, выступая после похорон сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ), утверждал, что вопрос с лицензией на ракеты для систем Patriot "решен".
(Трамп - прим. ред.) не упустил возможности передать привет британским покровителям того, кого в последний раз впускали в Белый дом через черный ход. Ну а фраза американского президента из того же интервью "мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии" — это, по сути, однозначное напоминание Зеленскому о том, что "быть чьим-то" не означает "стать своим"отметил журналист
Этот урок Зеленскому, вероятно, придется усвоить и во время визита в Киев спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, добавил он.
Ранее Богданов рассказал, о чем свидетельствует поддержка Трампом "закона Грэма".