Москва29 июл Вести.Президент США Дональд Трамп не хочет полагаться на старый союз демократов и республиканцев. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Трамп не хочет полагаться на старый союз демократов и республиканцев, который вчера огромными усилиями сумел протолкнуть первое процедурное голосование по пресловутому закону [сенатора Линдси] Грэма. Трамп давно ориентируется на тех капиталистов, кто, собственно говоря, ведет эту войну-стартап сейчас со стороны Соединенных Штатов, кто отправляет дроны … вот на них сделана ставка. А этим ребятам, таким вот уже довольно пожилым и отживающим свой век, уготована роль того, чтобы как-то поживиться на остающихся контрактах