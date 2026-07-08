Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп демонстрирует блеф, говоря об украинском вопросе. Его слова в публичном поле не всегда отражаются в действии. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Трамп и любит, и умеет блефовать. Если бы у них у всех по Украине на самом деле было так все хорошо, риторика его была бы совершенно иной. Шаг вперед в публичном поле, два назад в поле дипломатическом – это золотой стандарт трамповской внешней политики. Резко повысить ставки, зная, что пойдет на уступки. Скоро проверим написал журналист

Ранее американский лидер сказал, что в процессе урегулирования украинского конфликта достигнут большой прогресс. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.