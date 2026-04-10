Москва10 апр Вести.У президента США Дональда Трампа есть возможность преподать урок НАТО двумя способами: принять туда Украину или выйти оттуда самому. Об этом написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Он также допустил вариант, при котором американский лидер может использовать эти два варианта одновременно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перестал слушаться Трампа и начал действовать вопреки данным ему общениям. Пример главы киевского режима Владимира Зеленского показал, что с лидером США так поступать можно.