Богданов: после Ирана желающих "заняться" самим Трампом стало еще больше Богданов намекнул на появление новых "недоброжелателей" у Трампа

Москва17 июн Вести.У президента США Дональда Трампа прибавилось недоброжелателей. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его словам, после решения конфликта на ближнем Востоке, в планы Трампа входило заняться решением украинского кризиса.

После Ирана Трамп пообещал заняться Украиной. Отличный план, но надо торопиться. Ведь желающих заняться самим Трампом после того, как он позанимался Ираном, в США стало еще больше заявил журналист

Ранее Богданов заявлял, что сделка США и Ирана превращается в сделку со смертью, однако глава Белого дома выразил уверенность, что США и Иран непременно достигнут договоренностей.

Также американский лидер допустил одобрение сделки со стороны Ирана.