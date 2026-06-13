Москва13 июнВести.Сделка между США и Ираном становится похожа на "сделку со смертью". Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Мирная сделка с Ираном в исполнении США начинает превращаться в сделку со смертьюзаявил он
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в заключении сделки с иранской стороной. Он отметил, что Тегеран заинтересован в подписании договора не меньше Вашингтона.
Также глава Белого дома допустил, что власти Ирана одобрили заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном.