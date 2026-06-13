Богданов назвал соглашение США и Ирана "сделкой со смертью"

Богданов: сделка Ирана и США становится "сделкой со смертью" Богданов назвал соглашение США и Ирана "сделкой со смертью"

Москва13 июн Вести.Сделка между США и Ираном становится похожа на "сделку со смертью". Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Мирная сделка с Ираном в исполнении США начинает превращаться в сделку со смертью заявил он

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в заключении сделки с иранской стороной. Он отметил, что Тегеран заинтересован в подписании договора не меньше Вашингтона.

Также глава Белого дома допустил, что власти Ирана одобрили заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном.