Москва12 мая Вести.Власти Ирана полностью переигрывают президента США Дональда Трампа в персидские шахматы, понимая, что в противостоянии с американцами находятся в сильной позиции. Такое мнение высказал журналист Валентин Богданов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Богданов отметил отсутствие результатов в переговорном процессе США с Ираном. Трамп на днях назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта.

А что дальше? И тут хочется вновь обратить внимание на то, что в эти персидские шахматы Иран его просто переигрывает по полной, потому что теперь у Трампа уже - в ближайшую, во всяком случае, неделю - связаны руки. Ну не может он поехать в Пекин, к ключевому союзнику Ирана, и оттуда отдавать приказ на ведение боевых действий подчеркнул Валентин Богданов

При этом, отметил журналист, неопределенность сохраняется.

Нефтяные рынки, как мы уже прекрасно видели много раз, очень чутко реагируют на все заявления, которые идут в канве эскалации - тут же нефть Brent вырастает на несколько долларов. Несколько долларов там — это всегда несколько центов на любой американской заправке. То есть Трамп все время находится в этом колесе постоянного конфликта, из которого не знает, как выбраться. Потому что он надеется играть с Ираном в поддавки, он как бы уже готов на все, но Иран просто каждый раз публично обнуляет всю его риторику, потому что в Тегеране прекрасно понимают: они находятся в сильной позиции констатировал журналист

В начале мая власти Ирана через посредников в Пакистане передали США предложение из 14 пунктов по урегулированию конфликта. Иранский меморандум был призван положить конец боевым действиям и запустить 30-дневный процесс подписания полноценного соглашения. Однако Трамп отверг его, подчеркнув, что оценивает вероятность продления режима прекращения огня с Ираном всего в 1%.