Москва12 апр Вести.Провал переговоров между Америкой и Ираном в Исламабаде приводит президента США Дональда Трампа в тупиковую ситуацию, заявила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов.

Профессор Китайского народного университета Ши Иньхун в беседе с SCMP отметил, что переговоры оказались сорваны во многом из-за требования Вашингтона полностью ликвидировать ядерные возможности Ирана. Тегеран не пошел на это, так как население Исламской Республики восприняло бы это как полное поражение.

Из-за этого Трамп столкнулся с дилеммой: если он сам отступит, то будет проигравшим в иранском конфликте, а если пойдет на эскалацию, то его партия рискует проиграть промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2026 года.

В целом конфликт, судя по всему, вступает в фазу одновременного противостояния и переговоров. Переговоры по-прежнему сопряжены с трудностями, в то время как военные действия вряд ли существенно обострятся. Таким образом, ситуация, вероятно, перейдет в затяжную тупиковую стадию. заключил Ши

Ранее российский сенатор Алексей Пушков, что США потеряли авторитет в Персидском заливе, поскольку не смогли обеспечить безопасность своих союзников там в конфликте с Ираном. По его мнению, Вашингтон не добился тех целей, которые перед собой ставил, породил новые проблемы.