Богданов про Трампа: невозможно вести переговоры в соцсетях, тем более с Ираном Журналист Богданов: увлеченность Трампа соцсетями превысила все разумные пределы

Москва21 апр Вести.Сверхувлеченность президента США Дональда Трампа социальными сетями превысила все разумные пределы. Об этом журналист Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести".

По словам журналиста, вести переговоры в социальных сетях, тем более с Ираном – страной с консервативной и выдержанной культурой, – невозможно.

Сверхувлеченность социальными сетями со стороны американского президента, ну, она, мне кажется, превысила все вообще разумные, допустимые пределы. Невозможно вести переговоры в социальных сетях, тем более с Ираном. Ну, это, как бы, полное пренебрежение и культурным кодом самих иранцев, потому что это люди очень консервативные, хотя Трамп себя также пытается позиционировать. Это люди выдержанные. По поводу каждого чиха отписываться в социальных сетях, постоянно выдавая желаемое за действительное, но это даже не мальчик, который кричал "Волки, волки". Это вообще непонятно что. И если в такой ситуации Соединенные Штаты пытаются или всерьез рассчитывают заключить какую-то мирную сделку, ну, как бы, удачи им сказал Богданов

Ранее Богданов заявил, что Трамп рассчитывает на капитуляцию Ирана и вопрос участия вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах с Ираном является показательным.