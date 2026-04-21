Журналист Богданов: Иран играет с Трампом в нарды Журналист Богданов сравнил взаимодействие США и Ирана с игрой в нарды

Москва21 апр Вести.Иран играет с США в длинные нарды. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, основа таких "международных нардов" – продуманная позиционная игра.

Иран играет с Трампом не в карты, даже не в шахматы, а в нарды. Причем, не в динамичные — короткие (правила в их нынешнем виде окончательно оформил англичанин Эдмонд Хойл в 1743 году, добавив битье шашек), а в персидские — длинные. Там, где главное — строить длинные блоки, контролировать ключевые пункты, не давая противнику пройти. Их основа — продуманная позиционная игра. Что мы и наблюдаем с 28 февраля написал он

Ранее журналист Богданов уже делал похожее заявление. По его словам, Америка сама ввязалась в дипломатическую игру, которую пыталась навязать Ирану.