Богданов: американцы жестко оценивают действия президента США в войне с Ираном Богданов рассказал об отношении американцев к войне США с Ираном

Москва21 июл Вести.Действия американского лидера в иранском конфликте подвергаются резкой критике со стороны общественности США. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Администрация президента США сталкивается с жесткими оценками своей стратегии в отношении Ирана со стороны американских граждан. Согласно новому опросу Daily Mail и JL Partners, поддержка действий президента США Дональда Трампа в конфликте с Тегераном продолжает падать.

Американцы жестко оценивают действия президента США [Дональда Трампа] в войне с Ираном. Лишь 32% американских избирателей одобряют, как он ведет войну, чья продолжительность приближается к пяти месяцам. Почти половина респондентов (49%) считают решение о начале военной операции ошибочным. В результате рейтинг одобрения президента снизился до 44%. Большинство американцев настроены пессимистично: 58% полагают, что конфликт затянется более чем на год, или не верят в скорое завершение. Только 5% ожидают мирного соглашения в течение месяца. Главным виновником эскалации конфликта 32% опрошенных считают самого [президента США Дональда] Трампа (против 19%, которые винят Иран). Поддержка дальнейших ударов по иранской инфраструктуре остается низкой сообщил Богданов



Между тем, подчеркнул он, до промежуточных выборов в Конгресс США остается чуть больше 100 дней.

Ранее сообщалось, что американский Сенат заблокировал резолюцию, которая могла бы ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Предложение по выводу резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование Сената было отклонено 48 голосами против 47.