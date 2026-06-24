Трамп раскритиковал Сенат за попытку ограничить его полномочия по Ирану Трамп назвал голосование Сената по Ирану помощью врагам США

Москва24 июн Вести.Президент США Дональд Трамп подверг критике решение американского Сената рассмотреть инициативу об ограничении его полномочий на применение военной силы против Ирана без согласия Конгресса.

По словам главы Белого дома, голосование по Закону о военных полномочиях стало несвоевременным шагом, который, по его мнению, ослабляет позиции Вашингтона в отношениях с Тегераном. Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились значительного давления на Иран и находятся в сильной переговорной позиции.

Итак, Иран уже загнан в угол, готов капитулировать и согласен дать нам практически все, впервые за десятилетия он испытывает глубочайшее уважение к Соединенным Штатам и их президенту – то есть ко мне, – а Сенат США решает провести совершенно неуместное и бессмысленное голосование по Закону о военных полномочиях. Тем самым они дают понять главному в мире спонсору терроризма, что США не одобряют мои действия в отношении этой страны и требуют, чтобы я остановился, – иными словами, оказывают поддержку и помощь врагу написал Трамп в Truth Social

Американский лидер также раскритиковал нескольких сенаторов-республиканцев, поддержавших инициативу вместе с демократами. По его мнению, такие действия создают у иранской стороны впечатление отсутствия единства внутри США и усложняют реализацию внешнеполитического курса администрации.

Трамп подчеркнул, что намерен продолжать выбранную стратегию в отношении Ирана, несмотря на политические разногласия в Конгрессе. Он выразил уверенность, что сможет добиться поставленных целей независимо от результатов голосования.