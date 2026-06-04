Палата представителей США выступила за ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей США проголосовала за ограничение военных полномочий Трампа

Москва4 июн Вести.Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

Резолюцию поддержали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Законопроект поддержали четыре представителя республиканской партии: Томас Мэсси, Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик.

Между тем портал Axios сообщил, что голосование носило скорее символический характер.

Голосование носит в значительной степени символический характер, поскольку законопроект еще должен пройти через контролируемый республиканцами Сенат, и даже тогда Трамп может просто наложить на него вето говорится в материале

Предыдущие попытки ограничить военные полномочия американского лидера в конфликте с Ираном оказывались безрезультативными.

Между тем сам глава Белого дома заявил, что Тегеран и Вашингтон могут заключить сделку уже в эти выходные. По его словам, переговоры между США и Ираном идут хорошо.