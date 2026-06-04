Москва4 июнВести.Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.
Резолюцию поддержали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Законопроект поддержали четыре представителя республиканской партии: Томас Мэсси, Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик.
Между тем портал Axios сообщил, что голосование носило скорее символический характер.
Голосование носит в значительной степени символический характер, поскольку законопроект еще должен пройти через контролируемый республиканцами Сенат, и даже тогда Трамп может просто наложить на него ветоговорится в материале
Предыдущие попытки ограничить военные полномочия американского лидера в конфликте с Ираном оказывались безрезультативными.
Между тем сам глава Белого дома заявил, что Тегеран и Вашингтон могут заключить сделку уже в эти выходные. По его словам, переговоры между США и Ираном идут хорошо.