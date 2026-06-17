Сенат США отказался ограничить полномочия Трампа вести войну с Ираном Сенат США отклонил резолюцию по полномочиям Трампа в отношении Ирана

Москва17 июн Вести.Американский Сенат заблокировал резолюцию, которая могла бы ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает телеканал Fox News.

Предложение по выводу резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование Сената было отклонено 48 голосами против 47.

Резолюция, внесенная сенатором Рафаэлем Уорноком, предписывала вывести американских солдат из военных действий в Иране или против Ирана, не санкционированных Конгрессом.

В Сенате США 100 сенаторов (по два от каждого из 50 штатов). Для успешного прохождения процедуры по законам Соединенных Штатов требуется 60 голосов (квалифицированное большинство), а не простое большинство в 51. Поскольку "за" проголосовали только 47 человек, резолюция заблокирована, несмотря на то что против было всего 48. Пять сенаторов пропустили голосование.

В конце мая Сенат США с восьмой попытки утвердил закон, согласно которому права Трампа на принятие решений по военным вопросам должны быть ограничены, инициативу поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против. Решение также поддержала Палата представителей.