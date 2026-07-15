Москва15 июл Вести.Президенту США Дональду Трампу замороженный конфликт на Ближнем Востоке менее выгоден, чем конфликт в его активной фазе. Американский лидер хочет использовать войну с Ираном для решения внутриполитических задач и будет затягивать конфликт как минимум до промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал в интервью Владимиру Соловьёву.

Богданов отметил, что попытка мирного урегулирования конфликта не понравилась сторонникам Трампа, в частности представителям Израиля.

Поразмыслив, Трамп пришел к следующему выводу, что конфликт в замороженном виде ему менее выгоден, чем в разгоряченном. Мое мнение состоит в том, что он будет тянуть эту войну до как минимум выборов в Конгресс промежуточный, надеясь удержать ее в каких-то приемлемых рамках, минимизировав ущерб для американской военной инфраструктуры на Ближнем Востоке высказал свою точку зрения журналист

Ранее Трамп заявил, что пока не планирует возобновлять диалог с иранскими властями. Американский лидер также высказал мнение, что от Ирана "ничего не останется", если исламская республика откажется заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.