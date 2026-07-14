Москва14 июл Вести.Администрация президента США Дональда Трампа может использовать лазейки, чтобы оправдать перед Конгрессом продолжение боевых действий в отношении Ирана. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам американиста, конфликт с Ираном длится уже более четырех месяцев, а согласно резолюции о военных полномочиях у президента США есть только 60 дней на ведение боевых действий без санкции Конгресса.

Война с Ираном началась 28 февраля. То есть с ее начала прошло уже там примерно четыре месяца, даже, наверное, чуть побольше уже. Вот. И, конечно, это превосходит вот тот период в 60 дней, который имеется у американского президента для ведения боевых действий без одобрения Конгресса. Тут как бы есть два варианта. Вот как пытаются юристы Трампа сами себя оправдать и заявить о том, что они закон не нарушают, то есть вариант номер один – это действительно заявить о том, что это как бы новая операция, не имеющая никакого отношения к старой операции, и поэтому у них снова 60 дней появляются на то, чтобы эти самые боевые действия устраивать считает Дудаков

Он отметил, что второй возможный способ – сослаться на заморозку конфликта в период, когда стороны соблюдали перемирие.

На мой взгляд, если сейчас все-таки это все дойдет до судебного какого-то уровня, до судебных разбирательств, вот эта вот как раз логика, она, ну, вряд ли сможет в судах выстоять. Потому что все отлично понимают то, что эта вялотекущая операция, она, в общем-то, как была одной и той же против Ирана, так она ею и остается. А другой момент, вот на который тоже часть представителей Белого дома сейчас упирают, на мой взгляд, как бы более это, ну, попроще им будет доказать в случае чего, – это попытка оправдаться таким образом, что видите, у нас же было перемирие с 14 апреля примерно. И вот в этот период боевых действий не продолжалось. И, соответственно, у нас там остается, условно говоря, дней 20, которые мы можем запросто использовать в рамках войны с Ираном заявил Дудаков

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о возобновлении ударов по Исламской Республике Иран. В командовании отметили, что удары наносятся с целью ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".