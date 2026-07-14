Москва14 июл Вести.Тегеран осознает, что время играет против президента США Дональда Трампа, чье пространство для маневра в ближневосточном конфликте становится все меньше с приближением выборов. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что до промежуточных выборов в США остается всего три с половиной месяца, и Иран, понимая это, действует так, чтобы загнать Трампа в ловушку.

Чем ближе выборы, а до них остается всего лишь три с половиной месяца, тем пространство для маневра у Трампа становится постепенно более и более ограниченным. Поэтому здесь как раз, мне кажется, Иран-то понимает, что время работает против Трампа и, ну, в какой-то степени действует таким образом, что Трамп оказывается в ловушке. То есть, либо наносить удары, и тогда это провоцирует энергокризис, либо не наносить удары, но тогда ты теряешь лицо и, очевидно, предстаешь проигравшим в этом противостоянии. В общем, ситуация для него, конечно, сложная заявил Дудаков

Ранее Дудаков озвучил возможные варианты того, как администрация Дональда Трампа попытается оправдать продолжение конфликта с Ираном перед Конгрессом. По его мнению, юристы главы Белого дома могут объявить о начале новой спецоперации, либо ссылаться на заморозку конфликта в период, когда стороны соблюдали перемирие.