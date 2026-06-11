Москва11 июн Вести.Отказ Ирана от взаимных уступок привел к росту напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

Президент США Дональд заявил, что Вашингтон усилит давление на Тегеран. Согласно его словам, против Ирана будут предприняты "очень жесткие атаки" а Иран "снова станет мишенью". По словам американиста, Трамп в очередной раз "прибегает к повышению ставок".

С одной стороны, конечно, у Трампа такие типичные традиционные эмоциональные качели. Сегодня так хочу сказать, завтра иначе… С другой стороны, .. я не исключаю того, что действительно Трамп мог обидеться на своих контрагентов за нанесение ответных ударов по американским базам, включая базу в Уордании, где у американцев действительно имеются истребители F-35 пятого поколения, в ответ на то, что американцы ударили по Ирану. Может быть.Трамп полагал, что вот видите, мы о чем-то договариваемся, мы обмениваемся сигналами …И, возможно, Трамп надеялся на то, что вот его, так сказать, партнеры-контрагенты, в кавычках партнеры, позволят ему сохранить лицо, но этого не получилось сказал Дудаков

Пауза в переговорах России и США в вопросе урегулирования конфликта на Украине объясняется натурой американского президента Дональда Трампа, считает американист Геворг Мирзаян.

Президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин объяснил, почему гегемонии США пришел конец.