Москва10 апр Вести.Россия, Китай и Иран не поддались давлению со стороны США. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал Дмитрий Тренин, президент Российского совета по международным делам (РСМД).

По его словам, глобальной гегемонии США не получилось.

Эта гегемония, конечно, сильно сократилась в результате того, что ни Россия, ни Китай, ни Иран не пошли по тому пути, который, казалось бы, был для них прописан. Вначале это сделала Россия, затем американцев ждала большая неудача в Китае с приходом Си Цзиньпина. И Иран тоже не поддался американскому давлению. И оказалось, что глобальной либеральной гегемонии не будет. И тогда Соединенные Штаты изменили свою стратегию и тактику и вместо идеологического Крестового похода пошли чисто силовым путем - сломать через колено. Но, как мы видим, это получается не везде. Вот в Венесуэле вроде бы получилось. А в Иране, я прошу прощения за такое слово, случился "облом" сказал американист

Ранее Тренин заявил, что Иран победил США морально.