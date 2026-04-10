Москва10 апр Вести.НАТО без США нежизнеспособна. Об этом президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Европа "не создаст свои США", и НАТО не развалится.

Европа будет стремиться к большей автономии от Соединенных Штатов, но это будет трудно реализовать. Потому что видите, американское присутствие в НАТО консолидировало этот блок … Уходят Соединенные Штаты, кто там будет начальником? НАТО без Соединенных Штатов, на мой взгляд, нежизнеспособна сказал Тренин

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) заявил, что США провалились как гарант безопасности для богатейших стран Персидского залива.