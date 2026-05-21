Столтенберг высказался о существовании НАТО без США

Москва21 мая Вести.Североатлантический альянс не сможет существовать без участия Соединенных Штатов, а Европейский союз не готов взять на себя функции альянса. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО держится на совместных действиях Европы и США против общих угроз. Столтенберг подчеркнул, что недопущение раскола между ними – критически важная задача.

Я очень уважаю ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах общих гарантий безопасности и обороны сказал политик

Телеканал SVT называет заявленное Вашингтоном стремление взять под контроль Гренландию одной из причин кризиса внутри альянса.

США могут вывести свои войска быстрее, чем Европа сможет найти им замену отмечает телеканал

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США сократят численность американских военных в Германии более чем на 5 тыс. человек.