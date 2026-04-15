Столтенберг: через 10 лет НАТО может перестать существовать

Столтенберг: через 10 лет НАТО может перестать существовать

Москва15 апр Вести.Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рано или поздно НАТО может развалиться. Не исключено, что развал произойдет через 10 лет.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп угрожал выйти из альянса еще в 2018 году. Тогда Вашингтон все-таки остался в НАТО, однако это не значит, что так будет и в этот раз, уточнил министр.

Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет приводит слова Столтенберга датский телеканал TV2

Экс-генсек НАТО подчеркнул, что к заявлениям Трампа о выходе США из альянса необходимо относиться серьезно.

13 апреля Трамп заявил, что Вашингтон собирается подвергнуть курс страны в рамках блока серьезному пересмотру. По словам американского лидера, Штаты тратят на Североатлантический альянс триллионы долларов, чтобы помогать стоять на страже против России.