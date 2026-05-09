Пушилин: развал НАТО я бы не исключал

Москва9 мая Вести.Глава ДНР Денис Пушилин не исключил развала Североатлантического альянса после завершения конфликта вокруг Ирана.

По его словам, уже имеет место определенный надрыв.

Уже не получится его вычеркнуть или сделать вид, что ничего не было. Если говорить о развале НАТО, я бы не исключал отметил глава ДНР

По мнению Пушилина, которым он поделился в интервью ТАСС, какие-то изменения будут. При этом он отметил, что и развал НАТО исключать нельзя.

Ранее глава ДНР заявлял, что североатлантический альянс разваливается из-за политики президента США Дональда Трампа.