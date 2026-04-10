Москва10 апр Вести.США провалились как гарант безопасности для богатейших стран Персидского залива. Об этом президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Ближний Восток поменялся за эти 40 дней конфликта, и это изменение очень сильно ударило не столько по возможностям, сколько по престижу США.

Соединенные Штаты провалились в качестве гаранта безопасности богатейших стран региона, арабских монархий Персидского залива, которые жили, считая, что они живут у Аллаха за пазухой, потому что американские базы [у них стоят]. И кто на них может вообще поднять руку и даже помыслить об этом? Оказалось, что это все совсем не так, что Соединенные Штаты их не прикрыли, а базы стали магнитом для иранских БПЛА и иранских баллистических ракет сказал Тренин

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) заявил, что президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить цивилизацию, чтобы сделать шаг назад от конфликта с Ираном.