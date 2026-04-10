Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить цивилизацию, чтобы сделать шаг назад. Об этом президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Трамп пытался создать впечатление, что Иран испугался именно этой угрозы и пошел на переговоры.

Он напугал весь мир тем, что он уничтожит цивилизацию, одну из древнейших, но использовал это в качестве прикрытия для того, чтобы сделать шаг назад сказал Тренин

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что операция США и Израиля подсветила полномасштабный характер отношений России и Ирана.