Москва22 апр Вести.Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Ирана являются попыткой показать некие политические результаты, чтобы объявить о своей победе. Такое мнение директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, объявленная победа может положительно сказаться на мировых ценах на нефть и газ, чья стоимость сейчас сильно бьет по американским компаниям.

Трампу нужно, как он уже неоднократно это сделал, объявить победу, а для того, чтобы объявить победу, ему нужно показать некие политические результаты, которые могут положительно сказаться на ценообразовании на мировом рынке нефти и на региональных рынках газа, включая американский… У Трампа впереди в ноябре промежуточные выборы в Конгресс. Для того, чтобы демократы не отбили у республиканцев большинство в Конгрессе, ему нужно сейчас показать результативность своей внешней политики объяснил Войтоловский

Ранее Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня в конфликте с Ираном до завершения переговоров. При этом американский президент выразил мнение, что достижения соглашения может потребоваться более жесткий подход, который предполагает "взрыв остальной части их страны, включая их лидеров".