Москва10 апр Вести.Иран победил США морально. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

По словам американиста, главное, что Иран сохранил управляемость.

Иран победил морально. Он не рассыпался, он не потерял управляемость. Он нанес Соединенным Штатам довольно значительный ущерб. Но главным образом Иран сохранил управляемость. Потому что надежда и Соединенных Штатов, и Израиля заключалась в том, что после уничтожения всей головки иранского режима, как они называют Иран, перестанет быть каким-то субъектом, способным на осознанные, скоординированные действия. И иранский народ выйдет на улицы и сметет этот режим. Ничего подобного не случилось, а случилось прямо противоположное сказал Тренин

Он добавил, что в итоге США отступили, оставив Израиль без поддержки.

По факту Соединенные Штаты отступили, Израиль оказался без американской поддержки на поле боя и вынужден довольствоваться войной в Ливане. Иран сегодня контролирует Ормузский пролив и очевидно, этот контроль сохранится. И в этом смысле Иран победил. Иран будет в значительной степени контролировать этот пролив. Американцы, которые всегда гордились силой своего флота, для которых флот - это старший вид вооруженных сил, не армия и, конечно, не авиация, флот. И что получилось? Американские авианосцы отползли от пролива заявил американист

Ранее военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок заявил, что конфликт с Ираном показал, что слухи о военном могуществе США преувеличены.