Иран выигрывает в конфликте с США и в военном, и в информационном аспектах

Москва6 апр Вести.Иран выигрывает у США в военном и информационном аспектах. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он добавил, что обозреватели по всему миру считают, что президент США Дональд Трамп проиграл в конфликте с Ираном.

Иран выигрывает не только в военном аспекте, хотя подвергается усиленным ударам, но в и информационной войне. Абсолютное большинство комментаторов, как в России, так и на Западе, да и во всех странах мира, говорят, что Трамп проиграл. Проиграл прежде всего политически, но и военных успехов нет заявил Коротченко

Эксперт добавил, что тот факт, что Трамп стал использовать ненормативную лексику в своих обращениях, говорит о безысходной ситуации для американского лидера.

Что касается угроз Трампа, когда лидер великой страны опускается до, извините, американской ненормативной лексики, до американского мата. Это лучше всего свидетельствует, во-первых, о том, в каком состоянии находится Трамп. Он понимает, что он попал в капкан, вырваться не может, поэтому его раздражение угрозой никого не пугает, поэтому идет площадная брань. Он только дискредитирует себя рассказал Коротченко

Ранее полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис осудил жесткую лексику Трампа в адрес Тегерана.