Тренин: США будут придерживаться принципа "Америка прежде всего" и после Трампа

Москва10 апр Вести.США будут придерживаться принципа "Америка прежде всего" и после американского лидера Дональда Трампа. Об этом президент Российского совета по международным делам (РСМД) рассказал в интервью ИС "Вести" Дмитрий Тренин.

По его словам, европейцы ждут и никак не дождутся, когда Трамп наконец покинет Белый дом и придет демократический президент, который вернет "бабушкины дни".

Но времена изменились, и Соединенные Штаты будут исходить из концепции "Америка прежде всего" и после Трампа сказал Тренин

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) заявил, что НАТО без Соединенных Штатов Америки нежизнеспособна.