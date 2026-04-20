Москва20 апр Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп и его приближенные понимают, что НАТО является колоссальным плацдармом США в Евразии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью каналу RT он выразил мнение, что Североатлантический альянс пока не прекратит свое существование, даже если американский лидер примет радикальное решение.

Придут другие люди, которые будут спасать НАТО. Да и Трамп и его люди понимают, что НАТО – это не только боеголовки и деньги Соединенных Штатов Америки. Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками на Евразийском континенте подчеркнул Лукашенко

Он также заметил, что Трамп дистанцировался от европейских союзников и теперь делает акцент на национальных интересах. Действия американского президента доказывают, что вопросы Евросоюза и НАТО не являются приоритетными для Вашингтона, добавил Лукашенко.