Москва20 апрВести.Глава Белого дома Дональд Трамп в своей политике теперь делает акцент на национальных интересах, он отстранился от европейских союзников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
По его словам, американский лидер демонстрирует, что вопросы Евросоюза и НАТО не являются приоритетными для Вашингтона.
Трамп им (Евросоюзу – прим. ред.) показал, что ваши вопросы - это ваши, они не имеют отношения к Америке. Хотя имеют, но... дистанцировался от Европейского союза, от Европы, от НАТО даже. А его вопросы, американские, это его вопросыподчеркнул Лукашенко
Он добавил, что в фокусе США находятся темы, напрямую связанные с их интересами. Среди таких вопросов, например, Венесуэла, Куба, Иран и Китай.
Ранее Трамп заявил, что участие в Североатлантическом альянсе научило США рассчитывать лишь на себя. Он отметил, что полагаться на поддержку других государств не стоит.