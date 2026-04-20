Лукашенко: Трамп поставил США на первое место и дистанцировался от ЕС и НАТО

Москва20 апр Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в своей политике теперь делает акцент на национальных интересах, он отстранился от европейских союзников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.

По его словам, американский лидер демонстрирует, что вопросы Евросоюза и НАТО не являются приоритетными для Вашингтона.

Трамп им (Евросоюзу – прим. ред.) показал, что ваши вопросы - это ваши, они не имеют отношения к Америке. Хотя имеют, но... дистанцировался от Европейского союза, от Европы, от НАТО даже. А его вопросы, американские, это его вопросы подчеркнул Лукашенко

Он добавил, что в фокусе США находятся темы, напрямую связанные с их интересами. Среди таких вопросов, например, Венесуэла, Куба, Иран и Китай.

Ранее Трамп заявил, что участие в Североатлантическом альянсе научило США рассчитывать лишь на себя. Он отметил, что полагаться на поддержку других государств не стоит.