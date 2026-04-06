Москва6 апр Вести.Попытки американского президента Дональда Трампа устанавливать дедлайны для урегулирования ближневосточного конфликта направлены не столько на изменение военной стратегии, сколько на воздействие на мировые цены на нефть. Об этом заявил американист Малек Дудаков.

В беседе с NEWS.ru политолог прокомментировал эмоциональную угрозу Трампа уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если Тегеран до вечера вторника не откроет Ормузский пролив.

Заявления Трампа об очередном дедлайне в два дня я бы в большей степени рассматривал как попытку снова повлиять на мировые рынки. Когда он об этом заявил, оставалось ровно два дня до открытия торгов в США на бирже в понедельник утром по американскому времени. сказал он.

Дудаков обратил внимание, что многие представители администрации зарабатывают на инсайдерской информации. Словесные интервенции Трампа же позволяют Белому дому играть как на повышение, так и на понижение стоимости черного золота.

Иранское посольство в понедельник пошутило в ответ на ультиматум Вашингтона, что Тегеран "потерял ключи" от морского пути и не сможет выполнить требование.