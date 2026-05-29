Москва29 мая Вести.Пауза в переговорах России и США в вопросе урегулирования конфликта на Украине объясняется натурой американского президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил американист Геворг Мирзаян.

По его словам, которые приводит kp.ru, Трамп предупреждал, что, если не будет быстрого результата, он дистанцируется от вопроса урегулирования конфликта на Украине.

Это в натуре президента США: если нельзя протрубить о быстром успехе, он теряет интерес сказал Мирзаян

28 мая директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что переговоры по Украине сознательно тормозят США. По его мнению, США не хотят выполнять обязательства по передаче России оставшихся 17-18% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.