Москва20 апр Вести.США могут вновь прибегнуть к ударам по гражданским объектам в Иране на фоне сложных переговоров между странами. Об этом NEWS.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, диалог между Вашингтоном и Тегераном проходит в напряженной атмосфере и близок к срыву. Стороны пытаются оказывать давление друг на друга.

В самой ближайшей перспективе перед администрацией [президента США] Дональда Трампа образуется очень серьезная дилемма, из которой им придется крайне сложно выходить. Вариант номер один – это возобновить боевые действия и, например, снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это, конечно, путь в никуда, потому что военным путем сломить Тегеран не удается. Это вызывает огромное количество обвинений в военных преступлениях в адрес администрации Трампа считает эксперт

Вторым вариантом, по мнению Дудакова, может быть наземная операция с высадкой на островах Персидского залива. Однако подобный сценарий связан с высокими рисками потерь и вызывает опасения внутри американского руководства, пояснил он.

Поэтому вариант номер три – это продолжать сохранять околовоенную обстановку, то есть ни мир, ни война: арестовывать танкеры, бить по ним, надеясь, что это в первую очередь негативно проявится на иранской экономике подытожил специалист

При этом, подчеркнул он, ни один из возможных вариантов не выглядит оптимальным. По словам эксперта, такие сценарии способны привести к эскалации глобального энергетического кризиса.

Ранее благодаря данным The New York Times стало известно, что из-за конфликта на Ближнем Востоке США могут лишиться дорогостоящего оружия. Газета утверждает, что расходы на войну с Ираном доходят до 35 миллиардов долларов.