Кедми назвал возможные иранские цели, по которым могут ударить США Кедми: США могут ударить по электростанциям и мостам Ирана

Москва17 мая Вести.Соединенные Штаты Америки могут рассматривать силовой сценарий, ударив по электростанциям и мостам в Иране. Такое мнение выразил израильский общественный деятель Яков Кедми в интервью "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Он не исключил, что в ближайшее время США могут нанести удар по Ирану в случае обострения военного конфликта.

Судя по тому, какие войска находятся там и как они организованы, военные удары могут быть только для двух целей. Первое, корпус морской пехоты он, вероятно, там находится для того, чтобы высадиться на иранском побережье, а высаживаться на иранском побережье не имеет смысла, в Индийском океане, а именно только в Ормузском проливе. Где и как — это уже вопрос военной тактики и предпочтений военного командования. Второе — это удар авиации прежде всего по электростанциям Ирана. В Иране есть около ста электростанций. Они все в тяжелом состоянии. Ну, достаточно уничтожить 50 или 70, это не проблема для американских ВВС, чтобы Иран был обесточен сказал Кедми

Он также назвал второе возможное направление, которое тоже окажется под ударом американцев.

Как сказал Трамп, одно из двух: или по нефти и газоперерабатывающим предприятиям, то есть, чтобы лишить Иран возможности пользоваться топливом, и второе — уничтожение мостов. Если уничтожить мосты, то практически транспортный коллапс во всем Иране, страна большая, мостов много, и не только из-за рек, любая развилка — это тоже мост пояснил он

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что США и Израиль своей агрессией против Исламской Республики внесли нестабильность в важные энергетические маршруты, чтобы затем обвинить в дестабилизации Тегеран. Тем самым они воплотили в жизнь один из принципов пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Тем временем, США выдвинули Ирану пять условий для продолжения переговоров.